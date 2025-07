Caos en Cristo Rey: evento de cumpleaños de Cali termina entre quejas y apagón

Cientos de usuarios se mostraron inconformes por el apagón provocado por el intenso aguacero que cayó sobre el cerro de Cristo Rey en la noche de este viernes, en medio de una actividad programada como agenda en el cumpleaños 489 de Cali, Valle del Cauca.

En redes sociales se hicieron virales varios videos de la comunidad que quedó a la espera en la plazoleta Jairo Varela, punto de encuentro para subir a presenciar el evento que fue promocionado por la alcaldía de la ciudad.

"Estábamos a la expectativa para ir al evento, primero nos hacen hacer una inscripción y llegamos acá y no hay organización, estamos acá y no vemos gente que responda, señor alcalde no se burle del pueblo porque dijeron que había buses desde las 6:00 pm y dicen que subieron solo 3 buses y no han regresado, ya son las 8:00 pm de la noche y no hemos podido subir", dice una ciudadana.

Ante esto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público informó que luego de las fallas en el servicio de energía eléctrica en el show en Cristo Rey fue reprogramado para este sábado, además de mencionar que las personas interesadas en asistir deberán registrarse por la página de la alcaldía.

"Lastimosamente, la tormenta generó daños que requieren reparaciones y por tal motivo se suspendió la actividad. ⁠Mañana 26 de julio de 2025 se retomará la actividad e informaremos el procedimiento para el acceso", dice un comunicado emitido por la oficina de la entidad.

El acceso hacia Cristo Rey estará disponible hasta el 01 de agosto con funciones cada 30 minutos desde las 6:30 p.m. a 10:00 p.m. con ocho funciones por día en la exhibición de luces del mapping “Mi Cali Bella", que mostrara la esencia de Cali, canciones de artistas caleños, personajes que han sido históricos, así como momentos y sucesos que han marcado la historia de la capital vallecaucana.