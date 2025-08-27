Capturan a banda que robó anillos de oro en una panadería del sur de Cali

Un operativo policial permitió la captura en flagrancia de tres hombres señalados de cometer un hurto en una panadería ubicada en el barrio Ingenio, al sur de Cali.

El hecho ocurrió el pasado lunes 25 de agosto, cuando los presuntos delincuentes ingresaron al local y usaron un arma traumática para robar dos anillos de oro.

Según el reporte oficial de Policía, "estos tres delincuentes llegan, colocan en estado de indefensión a las victimas, los intimidaron con armas de fuego y hurtaron además equipos de telefonía móvil, elementos personales, joyas y dinero a los clientes que se encontraban en el lugar, asimismo, estos hombres le causaron una herida con arma traumática a un ciudadano en la pierna derecha", señaló Henry Yesid bello Cubídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

En un video suministrado por la Policía se muestra cómo los capturados llegan en motocicletas, rodean toda la panadería y, usando tapabocas, intimidan a todos los asistentes. En otro momento, se observa el uso de un arma traumática para atacar a un hombre que intentó oponerse al robo.

Posteriormente se activó una plan candado que permitió dar con la captura en flagrancia de estos 3 hombres que huían en motocicletas

Finalmente fueron incautadas las motocicletas utilizadas por los delincuentes, así como la pistola traumática empleada en el robo. Además, se logró la recuperación de los objetos robados.