Centro de Bienestar Animal de Cali responde a denuncias por presunta negligencia.

A través de redes sociales se ha conocido varios casos de denuncias ciudadanas, aparentemente por la no atención de sus mascotas en el Centro de Bienestar Animal, aseguran que han llevado a perros y gatos, sin que desde la entidad se preste la atención.

Algunos de ellos expresaron que las mascotas han muerto después de no ser atendidas y que en la mayoría de los casos exigen tener un cierto nivel en el Sisbén a sus dueños para atender las emergencias.

He conocido de muchos animalitos de la comuna 20 abandonados, atropellados y no se les ha dado atención, no se los ha atendido, es por eso que hoy le hacemos un llamado al alcalde, Alejandro Eder, que le preste atención a este tema dijo, Andrés López, líder social de Cali.

Entre tanto, Otoniel Palta, un ciudadano de Cali, narró que su esposa tuvo que hacer procesos muy largos para que atendieran a un canino que fue hallado atropellado entre la carrera 66 y 70 en el sur de Cali.

"Me dice que llegó allá y habló con el vigilante y no la quiso atender, le tocó ir a otro lado para que en carabineros ambiental le dieran prioridad al animalito, volteando por todo lado, entonces pedimos que los vigilantes no tengan nada que ver con la atención", aseguro Palta.

El concejal Roberto Ortiz, por su parte, denuncio que hay retrasadas por lo menos 10 mil cirugías de esterilización pendientes que no han comenzado con este proceso y a través de su cuenta de X escribió: "Es preocupante lo que está ocurriendo con los animales en Cali. Haremos una proposición para citar a control político en el Concejo, al director del CBA, y nos explique si le interesa o no el bienestar de los animales"

Frente a las denuncias publicadas desde el Centro de Bienestar Animal, respondieron que se ha prestado la atención correspondiente a las mascotas que han llegado en compañía de sus dueños e incluso las que ingresan acompañadas de líderes sociales.

"Con respecto a las jornadas de esterilización, iniciamos el pasado martes abordando 30 individuos que ingresaron con su familia, quienes se han acercado por consultas, también los hemos atendido para desparasitar y vacunar contra la rabia a las mascotas. Nunca hemos parados la atención a los animales que lo requieren y que son vulnerables en la ciudad", afirmó Julio Oyola, director del CBA Cali.

Según la entidad, desde el 1 de enero a la fecha han atendido más de mil casos de mascotas con diferentes necesidades, y actualmente en el albergue hay más de 100 caninos y felinos con atenciones periódicas.