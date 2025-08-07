Cientos de caleños participaron en movilización en respaldo al expresidente Álvaro Uribe

Cientos de caleños participaron de la marcha para respaldar la inocencia del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, la movilización inició cerca de las 10:00 de la mañana en sur de Cali en el Parque de las Banderas.

Luego tomó la tradicional calle quinta para finalizar en la Plazoleta Jairo Varela, en inmediaciones al centro administrativo municipal CAM.

El concejal del Centro Democrático, Juan Felipe Murgueito, en medio del recorrido, pidió justicia por el caso del exmandatario tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal.

"Estamos pidiendo que efectivamente la justicia se haga sentir y que haya institucionalidad, pedimos que se falle en derecho, pedimos que hay segunda instancia coherente con la normatividad y la constitución colombiana y sobre para decirle a Colombia desde Cali fuerte y claro que Álvaro Uribe es inocente", dijo el cabildante.

En la marcha participaron diferentes organizaciones sociales de la ciudad y líderes políticos que durante varias realizaron diferentes actividades en el punto final de la marcha, en donde con arengas y pancartas exigiendo la libertad del expresidente.

"Esta marcha se hizo por la libertad, por la justicia, por la democracia porque el caso del expresidente Álvaro Uribe, es uno más de casos de cantidad de situaciones donde necesitamos garantizar que la justicia funcione y que haya el debido proceso, pero aun así ha sido condenado", manifestó Christian Garcés, congresista por el Valle del Cauca.

Finalizando la jornada, a través de redes sociales empezó a circular un video donde se ve a un grupo de marchantes protagonizando un hecho de alteración de orden público.

Sobre este caso, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial.

