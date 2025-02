Clínica en Cali cierra servicios de obstetricia y neonatología por deudas de EPS

Se agudiza la crisis de la salud en el Valle del Cauca , pues continúan los cierres de servicios de clínicas privadas por la falta de pagos por parte de las EPS . El más reciente caso fue la clínica Farallones en Cali, que anteriormente era conocida como la Materno Infantil, la cual cerró sus servicios de obstetricia y neonatología.

El cierre de estos servicios fue confirmado por la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Fecolmed, que advirtió que cientos de mujeres en estado de gestación y recién nacidos en Cali quedarán sin ser atendidos mientras se les asigna una nueva IPS.

"La clínica decidió cerrar estos servicios porque no son rentables, y no lo son por dos cosas: primero, las tarifas y precios que se pagan por la atención en estos servicios son muy bajos y segundo, porque las EPS , a pesar de lo que ha dicho el gobierno, no se ha puesto al día con sus deudas. Entonces, estos son servicios prácticamente quebrados", aseguró el doctor Jorge Encizo, presidente de Fecolmed.

El futuro de la atención a las pacientes embarazadas y los recién nacidos en el Valle del Cauca es incierto, pues estos servicios ya se han clausurado en otros centros privados de la región como la clínica Palmira.

"Son servicios que obligan a tener personal especializado las 24 horas al día, haya o no pacientes, haya o no pagos. Requiere especialistas, médicos generales, enfermeras, no solo el ginecólogo sino el pediatra, son servicios supremamente costosos, que son los primeros las instituciones deciden cerrar, sobre todo las privadas, ante la imposibilidad del mantenimiento", aseguró la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

El cierre de estos servicios privados agudiza aún más la sobre ocupación de las capacidades de la red pública del departamento, que también ha hecho varios llamados de alerta al gobierno nacional, para ponerse al día con el pago de las deudas de las EPS intervenidas, que asciende a los dos billones de pesos.