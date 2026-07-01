Comenzó a bajar nivel de los ríos en el Valle por temporada seca, advierte autoridad ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de las principales fuentes hídricas del departamento, luego de evidenciar una disminución en los caudales como consecuencia de la actual temporada seca y ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño previsto para los próximos meses.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el río Cauca, en su paso por la ciudad de Cali, registra actualmente un caudal de 130 metros cúbicos por segundo, mientras que el río Cali, en la estación Bocatoma, reporta 2,27 metros cúbicos por segundo. Ambos afluentes se encuentran aproximadamente un 50 % por debajo del promedio histórico para este mes.

"Pese a esta disminución, la situación no es crítica, ya que los niveles actuales permiten garantizar, tanto el abastecimiento de agua para la población, como el mantenimiento del caudal ecológico necesario para la conservación de los ecosistemas", manifestó Herman Bolaños, funcionario de La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

Este comportamiento de los ríos coincide con las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que advierten una alta probabilidad de consolidación de un fenómeno de El Niño fuerte a partir de septiembre. Frente a este panorama, Emcali informó que reforzó de manera anticipada su protocolo de estiaje para asegurar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en Cali.



"Frente a la alerta de un Fenómeno de El Niño fuerte, hemos tomado acciones contundentes que combinan inversiones estratégicas en puntos críticos de la red con rigurosos ajustes operativos en nuestras plantas. El objetivo primordial de este despliegue es mitigar cualquier impacto en los caudales y garantizar el servicio de agua potable de manera continua y sin interrupciones a absolutamente todos los usuarios de la ciudad", dijo Juan Pablo Gutiérrez, jefe de la Unidad de Producción de Agua Potable de Emcali.

Tanto la CVC como Emcali hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso eficiente del agua durante la temporada seca, adoptando medidas de ahorro en los hogares y evitando el desperdicio del recurso, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del abastecimiento en los próximos meses