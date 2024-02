Este es el comunicado de la 'La Inmaculada' responsabilizándose por violencia desatada en Tuluá

A través de un comunicado la banda 'La Inmaculada' se atribuyó los más recientes hechos de violencia registrados en el municipio de Tuluá, Valle. El documento dice que responsabilizan al Gobierno Nacional y al alcalde, Gustavo Vélez, por la situación que generó la alteración del orden público.

Entre los casos está el atentando contra dos agentes de tránsito, uno de ellos falleció por la gravedad y otro más se encuentra recluido en una UCI de un hospital, además de la muerte de otra persona en un ataque sicarial en el corregimiento de Aguaclara y la quema de seis vehículos tipo taxi y dos carros particulares.

De la manera más respetuosa nos dirigimos hoy a nuestra población Tulueña con el fin de darles a conocer que a partir del día de hoy tomaremos represalias por la trampa que hizo el gobierno nacional con nuestros líderes, los cuales piden se han escuchado sin un buen gesto de Paz se les hizo entrega del mortero para mostrar la disposición que se tiene para llegar a Fin con toda la problemática y llevar una tranquilidad en paz y segura dice el comunicado.

Así mismo, el documento asegura que el actual gobierno y alcalde son los únicos responsables de la situación de orden público. Dice además que no pararán los actos delincuenciales hasta que no se le dé libertad al cabecilla de la banda capturado.

"Le pedimos disculpas a toda la población por los hechos que están aconteciendo, pero es culpa del mismo gobierno nacional y el director general del Inpec que está haciéndole caso a Gustavo Vélez, mientras no vuelvan a salir nuestros líderes y no vulnere sus derechos, no pararemos con todas nuestras actividades y órdenes impartidas" puntualiza el comunicado.

Comunicado de 'La Inmaculada'

Ante esto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta de "X", dijo lo siguiente: "La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje", escribió.

Más de 160 soldados refuerzan la seguridad en el centro del Valle del Cauca ante la alteración de orden publico Foto: Ejército Nacional

Desde las diez la mañana se lleva a cabo un consejo de seguridad en el municipio con presencia de las autoridades locales, departamentales y representantes del gobierno nacional. Mientras la ciudad se encuentra custodiada con uniformados del Ejército y la Policía.