Comunidad de Pance, zona turística de Cali, afectada por falta de visitantes

Preocupados se encuentran los comerciantes y la comunidad en general del corregimiento de Pance, por la baja asistencia de turistas al sector durante la primera semana de enero. Las frecuentes lluvias registradas en la época, así como la tragedia ocurrida el pasado primero de enero, en la que una mujer perdió la vida al ahogarse, han sido factores para que los caleños no visiten el ecoparque como en años anteriores.

En esta primera semana del 2025, se esperaban aproximadamente un millón de visitantes al ecoparque, sin embargo, en la realidad solo unas 4.000 personas han realizado sus tradicionales paseos pese a las condiciones climáticas.

"Muchas veces la advertencia es solo no venga a Pance, pero Pance no sólo es el río, tenemos una amplia oferta gastronómica, hay caminatas, senderismo, lagos de pesca, parques recreacionales, fincas y muchas otras actividades, por lo que cuando la gente que no conoce nuestro territorio, habla por hablar nos hace un gran daño", aseguró Henry Hernández, líder del corregimiento y coordinador del Sistema de Alertas Tempranas SATIC de Pance.

Incluso para quienes se aventuran a nadar en el río pese a las advertencias, desde le grupo SATIC han implementado varias acciones para evitar posibles tragedias, en coordinación con la Defensa Civil, Bomberos de Cali y la Policía Metropolitana.

"Vamos a dejar bañar a la gente solo en las orillas del río, nada de dejarlos ir en el centro, estamos tratando de hacer un ordenamiento total. El grupo SATIC está capacitado en primeros auxilios, rescates y otras acciones de prevención. Tenemos alarmas y más de 100 personas regadas desde la cordillera hasta la zona de la viga", añadió Hernández.

Este grupo está conformado por miembros de la comunidad de Pance, quienes conocen el territorio, por lo que han solicitado a la secretaría de Gestión del Riesgo de Cali apoyo, para que en lugar de decirle a los turistas que se abstengan de visitar el corregimiento, les enseñen las diferentes opciones que tienen además del río.