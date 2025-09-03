Comunidad en Cali realizará recorrido en patines y velatón en memoria a patinadora asesinada

Colectivos deportivos y la comunidad ‘roller’ de patinaje urbano convocaron para este miércoles 3 de septiembre un recorrido en patines para rechazar la muerte de Natalia Trujillo, patinadora de 23 años, quien fue asesinada el pasado 1 de septiembre en medio de un intento de hurto en el norte de Cali.

El recorrido iniciará sobre las 7:30 de la noche en la Plazoleta Jairo Varela para finalizar en la funeraria Cristo Rey donde se realizará una velatón en memoria a la víctima, la comunidad aficionada al patinaje exigirá desde ese punto a las autoridades ubicar de manera inmediata a las personas que asesinaron a la joven.

"La muerte de Natalia nos deja un gran vacío, una mujer alegre, y lamentamos su muerte como grupo porque le quitaron la vida a una mujer trabajadora, soñadora, deportista, y esperamos que capturen a los responsables porque no es justo esto con su familia y esperamos que en este caso haya justicia por eso alzamos la voz como deportistas y amigos", dijo Brayan Castaño, líder de la comunidad de patinaje "Ruta Libre".

Sobre su muerte se conoció qué hombres armados la interceptaron en el barrio Salomia para hurtarle su motocicleta, y al oponerse, los delincuentes le dispararon en repetidas. A pesar de que fue trasladada hasta un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas.

"Ella participaba en nuestras rutas de lunes a jueves en nuestro colectivo al que partencia e incluso participaba en los viajes que hacíamos, ella era una mujer trabajadora independiente, trabajaba en el centro vendiendo ropa, deportiva, conjuntos, zapatillas y era muy trabajadora, pero esto nos duele como grupo haberla perdido en medio de estos hechos de inseguridad", señaló Castaño

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso, lo que indigno al concejal, Roberto Ortiz, quien a través de su cuenta de "X", rechazó lo sucedido con la joven y reveló cifras alarmantes de homicidios, según el cabildante este 2025 se han registrado 650 homicidios, 41 más que en el mismo periodo del 2024, siendo la mayoría jóvenes de la ciudad