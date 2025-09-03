Comunidades indígenas bloquean nuevamente vía Panamericana en el norte del Cauca

Comunidades indígenas del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, bloquean por segundo día consecutivo la vía Panamericana a la altura del sector La Agustina.

Los manifestantes, algunos encapuchados, atravesaron barricadas en la carretera e impiden el tránsito de todo tipo de vehículos entre Cali y Popayán. Protestan por incumplimientos del Gobierno de Gustavo Petro en materia de tierras y salud.

Los gremios rechazan estas vías de hecho. El director del Consejo Empresarial del Cauca, Julián Torres, dice que el departamento no soporta más bloqueos, pues este corredor es la principal conexión de las comunidades a sus lugares de trabajo y el acceso a servicios de salud de mayor complejidad.

"En este año tenemos alrededor de unos 14 bloqueos, aproximadamente según lo que tenemos registrado. Ya empieza a verse la afectación, la incertidumbre y el Cauca no se merece esto, el resto de los caucanos no tiene porqué cargar las consecuencias del incumplimiento de promesas o decisiones que corresponden al gobierno", indicó el dirigente gremial.

Las comunidades indígenas exigen la presencia de una comisión del Gobierno Nacional. La Fuerza Pública está en el lugar, pero no ha recibido lo orden de desalojar a los manifestantes de la carretera.