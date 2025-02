Contraloría denuncia presuntas irregularidades en contrato para obras del MIO

En toda una controversia se ha convertido el contrato que fue adjudicado al Consorcio Troncal Proingeco 2024 que, según Metrocali , fue el mejor oferente de nueve que se presentaron para adelantar la construcción del tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO que abarca, desde la Terminal Simón Bolívar, hasta Universidades en el sur de la ciudad.

Ante esto, la Contraloría General de Cali dio a conocer sobre presuntas irregularidades que comprometen la legalidad de la elección, entre ellas, documentación falsa presentada por el consorcio e, incluso, intervención de funcionarios vinculados a Metrocali .

"Se aportaron unas pruebas que, luego de recopilado el material probatorio, nos permiten evidenciar que no existen. El segundo hallazgo es por una funcionaria pública vinculada a Metrocali, quien podría verse inmiscuida en una relación comercial que tenía con el oferente que ganó la adjudicación. Se trata de la señora Sandra Lorena Álvarez, quien es la secretaria jurídica de Metrocali, quien celebró contratos para el año 2020 y 2022, uno por $106 millones y otro por $194 millones. También celebró un contrato por valor de $132 millones con Sainc Ingeco S.A.A y Proyectos de Ingenieria S.A- Proing S.A, que es uno de los miembros que conforma Proingeco 2024", explicó Pedro Antonio Ordóñez, contralor de Cali.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz, meses atrás, había advertido sobre las posibles falencias en la adjudicación del contrato, especialmente, por falsas experiencias en cuanto a la construcción de vías urbanas, requisito que se pedía para poderse postular.

"Las evidencias revelan que el consorcio presentó certificaciones que no existen y que, además, la supuesta experiencia en construcción de vías urbanas en el Condominio Campestre Bosques de La Viga es falsa, ya que se trata de vías rurales", manifestó el cabildante.

Sobre estos señalamientos, desde Metrocali respondieron que se hicieron las respectivas investigaciones y encontraron que, al final, no eran determinantes para elegir al consorcio al cual se le adjudicó dicho contrato que asciende por más de 132.000 millones de pesos.

Álvaro Rengifo, presidente de Metrocali, indicó que, ante las dudas que aún quedan pendientes, responderán a las entidades que lo requieran para demostrar la transparencia del proceso.

"Todo esto no termina siendo relevante para la adjudicación porque los contratistas presentaron cuatro certificaciones. Con la primera, segunda y tercera cumplía, solo con la última no, entonces digamos que esto no es algo fundamental para la contratación, pero sobre la vía Cañasgordas, en el sur de Cali , que dicen que está en una zona rural, finalmente no fue aceptada como vía urbana, sino como una vía primaria, pero es exactamente la misma que ya la tenemos en las pruebas, entonces esto no hace o imposibilita la ejecución del contrato", expresó Regifo.

La firma entre Metrocali y el consorcio, se espera se realice esta semana, un contrato que se extenderá durante 23 meses, tiempo en el que se espera finalice la intervención de 3.1 kilómetros del tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO, con la construcción de cinco estaciones en la autopista Simón Bolívar que permitirá facilitar los desplazamientos del masivo por esa zona de Cali.