Cuatro personas se salvaron de milagro tras caída de un rayo junto a ambulancia en Roldanillo, Valle

Momentos de pánico vivieron los integrantes de una ambulancia que se desplazaba por una zona rural de Roldanillo, Valle del Cauca, cuando un rayo cayó a pocos metros del vehículo mientras cumplían con una misión de atención en salud. La tripulación se dirigía hacia una vereda del municipio para participar en una jornada de salud y recoger a un paciente que presentaba algunos síntomas y requería ser trasladado hasta la cabecera municipal.

En medio del recorrido, el cielo se encontraba nublado y las condiciones climáticas anunciaban lluvias. De manera repentina, un rayo cayó al lado de la ambulancia, provocando un fuerte estruendo y una onda que afectó a quienes se encontraban en el vehículo. El impacto generó mareo y vértigo entre los ocupantes, quienes, pese al momento de angustia, lograron continuar su recorrido y dirigirse lo más rápido posible hacia el hospital.

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A bordo de la ambulancia se encontraban el conductor, dos auxiliares de enfermería y el paciente. Una vez llegaron al centro asistencial, todos fueron atendidos y permanecían bajo valoración médica.

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“La onda fue demasiado dura. Presentamos mareo y mucho vértigo. Gracias a Dios y por fortuna estamos bien. De inmediato corrimos hacia el hospital, donde aquí continuamos siendo valorados. Le damos gracias a Dios porque estamos con vida. Es una situación que fue bastante dura, pues nunca nos habíamos enfrentado a que un rayo nos cayera al lado de la ambulancia”, señaló Luis Bonilla, conductor de la ambulancia.

Por fortuna, el hecho no dejó consecuencias de mayor gravedad y los integrantes de la misión de salud continúan bajo observación médica.