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Cuatro policías completan 24 horas desaparecidos en El Tambo, Cauca

Los uniformados salieron de la estación ubicada en el cerro Santana, para verificar una novedad con un dron y desde entonces se perdió la comunicación con ellos.

Radar aéreo de Santana, en El Tambo, Cauca.
Radar aéreo de Santana, en El Tambo, Cauca.
Foto: Aeronáutica Civil.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Todo un operativo de búsqueda se está adelantando en inmediaciones del Cerro Santana, en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, para ubicar lo más pronto posible a cuatro policías que completan 24 horas desaparecidos.

Los uniformados extraviados son el mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Enrique Viloria Jiménez, Juan David Atilano Peña y Franklin Esneider Moreno, quienes salieron de la estación ubicada en el cerro, para verificar una novedad con un dron. A partir de ese instante se perdió por completo el contacto con ellos.

Esta estación de Policía es la encargada de velar por la seguridad del Radar Aéreo de Santana de la Aeronáutica Civil que controla parte del tráfico aéreo del suroccidente del país, la cual anteriormente ya ha sido blanco de ataques terroristas, pues en la zona hay presencia de la disidencia 'Carlos Patiño', al mando de alias 'Iván Mordisco'.

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Actualmente, varios grupos de búsqueda están desplegados tanto por tierra como por aire para dar con el paradero de los policías de manera pronta, pues aún no se tiene claridad sobre qué les sucedió, si se encuentran perdidos, o si se encontrarían en poder de algún grupo ilegal de la zona.

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