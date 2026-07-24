Cepeda cuestiona posesión militar de De la Espriella en Cauca: “Tememos una represalia violenta”

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, se unió a las críticas en la tarde de viernes contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, por sus intenciones de posesionarse en una guarnición militar en el Cauca; lugar en el que hubo una victoria contundente del Pacto Histórico con 585.479 votos en la segunda vuelta, es decir el 75,64 % de los sufragios en ese departamento.

Desde Valledupar, Cepeda declaró que le genera mucha preocupación que el jefe de Estado entrante quiere tener alguna represalía contra las comunidades indígenas, por aquellas versiones teorías del voto fusil; es decir, de supuestas intimidaciones de grupos armados para favorecerlo.

“Lo que a nosotros nos preocupa es que se quiera incentivar contra la población indígena, los movimientos campesinos, los movimientos sociales en el Cauca, una acción represiva y violenta. Así que llamamos la atención sobre ese hecho y advertimos, no vamos a permitir con los brazos cruzados que se desate violencia contra el movimiento social por parte del nuevo Gobierno”, dijo Cepeda durante su discurso.

Las acusaciones del llamado voto fusil las calificó como irresponsables, mientras que sentenció que el Pacto Histórico fortalecerá su fuerza política para volver a ganar la presidencia en el año 2030.



“Vamos a avanzar en las elecciones de 2027. Vamos a avanzar en construir la fuerza que volverá de una manera decisiva a ser gobierno en el año 2030. Con más experiencia, con más fuerza, con más dinamismo, con renovación generacional, con mucha diversidad popular y social”, sentenció el excandidato presidencial.

Iván Cepeda insistió que se mantendrá en desobediencia civil, hasta que el presidente electo Abelardo De La Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense, e invitó a sus seguidores a que vayan al encuentro que se realizará el próximo 7 de agosto en Barranquilla.