Discusión entre agente de tránsito y ‘veedor ciudadano’ finalizó con gas pimienta en Cali

Nuevamente supuestos ‘veedores ciudadanos’ intervinieron los operativos de movilidad en el oriente de la ciudad, esta vez, en la Avenida Ciudad de Cali cerca a la PTAR. Impulsando a la comunidad a insultar e intimidar a los funcionarios, obligándolos a retirarse del lugar.

Sin embargo, ese episodio fue solo el inicio del problema que se desarrolló metros más adelante. Según la Secretaría de Movilidad, cuatro de estos veedores siguieron en sus motocicletas a los agentes que se habían ido del puesto de control, y a la altura del barrio La Rivera, lo interceptaron, agrediéndolo física y verbalmente, propinándole varios golpes en sus extremidades.

La situación y el agobio del funcionario llegó al punto en el que, supuestamente, utilizó un gas pimienta contra dos de estas personas, en su versión de los hechos aseguró que su actuar fue en defensa propia, teniendo en cuenta que estaba acorralado por estas personas.

“Yo estaba en un semáforo y llegaron los cuatro a querer apagarme la moto y querer quitarme la llave. Yo seguí buscando la estación de La Rivera, no me dejaron llegar entonces busqué el retorno, ahí fue que me pegaron por detrás, hicieron caer la moto, y pues ellos me iba a pegar” dijo el agente de tránsito involucrado en el incidente.

Hasta el momento, el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, no se ha pronunciado respecto al incidente, sin embargo, se espera el inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido. Este sería el agente número 16, en ser agredido este año 2025.