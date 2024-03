Disidencias de las Farc tienen en jaque a la comunidad en Jamundí: defensor del Pueblo

A merced de las disidencias de las Farc, así se encuentra la población del municipio de Jamundí, según el defensor del pueblo Carlos Camargo, tras emitir la Alerta Temprana Inminente 005, en la que se le exige al Gobierno nacional y las autoridades locales, implementar medidas urgentes que protejan a la comunidad del accionar de la estructura Jaime Martínez.

Según el defensor, los habitantes de corregimientos y veredas de este municipio deben tener una documentación especial para evitar que este grupo guerrillero atente contra sus vidas. Entre las poblaciones más vulnerables están los resguardos indígenas y campesinos residentes de Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente, Puente Vélez, entre otros.

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné de la JAC, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, aseguró Camargo.

El defensor recordó que hace pocos días un grupo de ciclistas fue interceptado por un retén guerrillero y que constantemente aparecen pancartas alusivas a las disidencias, hechos que, para él, ponen en evidencia que la población está en jaque.

Dos situaciones son la que generan mayor preocupación: el riesgo de reclutamiento de menores de Jamundí en la zona alta del municipio, y las constantes extorsiones a las que someten a los comerciantes en la zona.