Dos capturados por atentado en Cali: Fiscalía señala a la estructura Jaime Martínez

Tras las escalada terrorista en las últimas horas en Cali, Valle del Cauca, la Fiscalía hizo una serie de anuncios entre esos, confirmó el ente acusador que dos hombres fueron capturados tras el atentado en Cali que de manera preliminar dejó seis personas muertas y más de 60 heridas en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez y serán presentadas ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

“La información preliminar da cuenta de una posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc”, señaló el ente acusador.

Ahora, en Antioquia, las indagaciones se concentran en el ataque a un helicóptero de la Dirección Antinarcóticos, ocurrido en zona rural de Amalfi, que dejó 11 policías muertos tras un ataque con drones.

Alias 'Sebastián', presunto responsable de atentado en Cali Foto: X @petrogustavo

Según los primeros hallazgos, los elementos probatorios apuntan al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc como presuntos responsables.

“A partir de las primeras diligencias, se cuenta con elementos materiales probatorios que involucran al frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, dijo la Fiscalía.

Por último, la Fiscalía señaló que avanzan en los actos urgentes y en la recopilación de las pruebas para identificar, ubicar y lograr la judicialización de los responsables.