Dos hombres a la cárcel por el crimen a un líder comunitario en el Valle del Cauca

Noé Biscué Robledo y Wilson Zuluaga Meneses fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por ser facilitadores en el homicidio de Cristian Fernando Salinas Chocué, líder comunitario y juvenil e integrante del partido Comunes.

Según la Fiscalía, el crimen ocurrió en una estación de servicio del corregimiento de Costa Rica, en Ginebra, Valle del Cauca, el 7 de enero de 2023. La entidad indicó que Biscué Robledo y Zuluaga Meneses seguían y vigilaban a la víctima para conseguir información de su día a día, con el fin de que unos sicarios en moto pudieran cometer el crimen.

Así lo explicó la fiscal del caso, quien resaltó que los dos hombres fueron facilitadores del crimen. “Obrando en coparticipación criminal, realizando esta efectiva división de funciones, ustedes eran las personas encargadas de marcar a la víctima, realizar un seguimiento antes de la ocurrencia del hecho, eran las personas encargadas de dar aviso cuando pasara la víctima y así garantizar la ejecución de la acción de matar y portar armas de fuego sin permiso de la autoridad competente”, indicó.

Al joven le propinaron varios disparos, después de haberlo seguido por una carretera, hasta llegar a la estación de servicio en donde fue asesinado.

La DIJIN capturó a los dos hombres en Ginebra, Valle del Cauca. Los hombres no aceptaron los cargos que les fueron imputados y un juez los envió a una cárcel de la región mientras avanza el proceso.