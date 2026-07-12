Ejército frustró secuestro de cinco personas en la vía Panamericana, entre Cauca y Valle

El Ejército Nacional informó que unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 8, adscritas a la Brigada 29, evitaron el secuestro de cinco ciudadanos que se movilizaban por la vía Panamericana, en el sector de la vereda La Depresión, jurisdicción de Rosas, Cauca.

De acuerdo con la institución, los soldados atendieron el llamado de auxilio de las víctimas y reaccionaron de manera inmediata, enfrentándose con los presuntos delincuentes en plena carretera. Durante el operativo, los uniformados lograron rescatar a las cinco personas, entre ellas dos mujeres.

Según el reporte oficial, en medio de la presión militar, dos de los presuntos secuestradores intentaron ocultar a las víctimas obligándolas a internarse en una zona boscosa. Sin embargo, el avance de las tropas frustró la acción criminal y los responsables escaparon del lugar.

Tras el rescate, las víctimas recibieron acompañamiento por parte del Ejército y fueron orientadas para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.



El Ejército señaló que mantiene el despliegue operacional sobre la vía Panamericana para reforzar la seguridad de los ciudadanos que transitan por este corredor estratégico del suroccidente del país y anunció que continúan las operaciones para contrarrestar acciones delictivas en la zona.