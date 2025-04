El drama de usuarios de Nueva EPS reclamando medicamentos en Cali

Nuevamete regresaron las largas filas a los dispensarios de Disfarma que Nueva EPS entrega medicamentos de la Nueva EPS a usuarios en Cali. Recientemente se han reportado cientos de ciudadanos en la sede de las avenidas Las Américas molestos porque, según ellos, no están entregando las suficientes fichas para ser atendidos.

"Estamos viviendo una verdadera odisea aquí. Yo tengo 72 años, soy hipertensa y diabética, vine y me dicen que no me pueden atender, pero como yo hay más gente, por ejemplo un señor dice que hace tres meses no recibe medicamentos para él y su esposa y que si los compra son más de $600.000, entonces estamos muertos prácticamente", explicó Fanir Rosalba Callejas, usuaria de la Eps.

Ante la falta de voluntad por parte de la EPS, aseguran que bloquearán las vías, ya que requieren con urgencia sus medicamentos para tratar sus diagnósticos, que en la mayoría son de enfermedades crónicas y diferentes cuadros de salud, especialmente en adultos mayores.

"Estamos desde las 6:00 de la mañana y hay otros que han trasnochado acá y no alcanzamos. Nos dijeron que entregaron solo 400 fichas, pero tampoco las hemos visto, entonces los que llegamos y no conseguimos ficha estamos pensando en este momento bloquear la calle con escombros para que nos escuchen y nos atiendan y nos den nuestros medicamentos", dijo Henry Caicedo, usuario de la Nueva EPS .

Denuncian, además, que algunas personas están cobrando por el puesto, por lo que piden un control en los cinco puntos de Disfarma, especialmente en el punto que está ubicado en la Avenida de Las Américas.

"Ya no quieren dar fichas, porque parece que esto es un negocio, porque entregaron más poquitas, esto es terrible, estamos desesperados, porque hay gente que viene, se queda acá todo el tiempo y luego venden los puestos en $70.000", expresó María Idarraga, usuaria de la EPS.

Según la Defensoría del Paciente de Cali, la próxima semana se ha convocado urgente una reunión para implementar un plan de acción que permita mejorar la entrega de los medicamentos con Disfarma que atiende a más de 100.000 usuarios de los 500.000 afiliados a la Nueva EPS.