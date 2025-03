Pacientes de la Nueva EPS realizaron plantón ante la falta de medicamentos

Pacientes de la Nueva EPS, junto con organizaciones de usuarios, realizaron un plantón frente a la sede administrativa de la entidad en Bogotá, exigiendo la entrega inmediata de medicamentos esenciales para el tratamiento de la diabetes, especialmente la insulina. Denunciaron la grave situación que enfrentan debido a la desatención de la entidad en cuanto a la entrega de medicinas vitales.

Esperanza Pineda, una de las afectadas, señaló que desde diciembre de 2024 no ha recibido los medicamentos necesarios. En su caso, le informaron en el dispensario que la entrega se encuentra pendiente porque la EPS aún no ha realizado el pago correspondiente.

Pineda agregó que, aunque anteriormente no había tenido problemas con las entidades como CAFAM y Colsubsidio, ahora se ha enfrentado a constantes retrasos, destacando que algunos medicamentos sí se entregan, pero otros quedan sin abastecer. Además, mencionó que ha realizado varios requerimientos a la Superintendencia de Salud, pero aún no recibe respuestas satisfactorias, solo que están "investigando" el problema.

Por su parte, María Olga Piñeros, otra paciente de la Nueva EPS, también expresó su preocupación al señalar que desde enero su hijo no recibe los medicamentos necesarios para tratar su diabetes. "Nunca habíamos tenido problemas. Desde enero no le mandan insulina a mi hijo. Este año empezó el caos; no nos resuelven nada y la única respuesta que nos dan es que no hay insulina", señaló

Carlos Alarcón, quien lleva cuatro meses sin recibir sus medicamentos, también se unió al plantón. Asegura que la única respuesta que ha recibido en su dispensario, CAFAM, son comprobantes de que su solicitud sigue pendiente, sin ninguna solución a la vista.

Marisol Velásquez, otra de las afectadas, compartió su testimonio señalando que conoce a personas que no reciben medicamentos desde agosto del año pasado, lo que refleja una grave y extendida situación que afecta a miles de pacientes con diabetes que dependen de estos tratamientos para su estabilidad y bienestar.

Este plantón resalta la crisis en el sistema de salud y la preocupación de los usuarios de la Nueva EPS, quienes demandan soluciones urgentes y una respuesta clara al agente interventor.