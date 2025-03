Pacientes trasplantados en Bucaramanga denuncian que Nueva EPS no les entrega medicamentos

En Bucaramanga, asociaciones de pacientes trasplantados afiliados a la Nueva EPS denuncian que no reciben los medicamentos vitales para la adaptación de sus nuevos órganos. Algunos de ellos llevan retrasos hasta de un mes. También se quejan los usuarios por falta de insulina y medicamentos que han intentado reclamar en la droguería hasta 10 veces.

Jazmín Lizarazo es madre de un niño de 12 años trasplantado de hígado que completa seis días sin medicamentos porque no se los entregan. “Si él deja de tomar el medicamento puede rechazar su hígado. Fueron 5 años luchando con él para que por falta de ese medicamento vaya a perder ese órgano”, denunció la madre.

Otro usuario afectado porque no le entregan medicamentos es Javier Gómez quien lleva cuatro meses con una fórmula.

“No me la han entregado. Yo terminé la radioterapia debido a que tengo cáncer de próstata y no ha sido posible que me despachen. Ya van cuatro pendientes y no me la dan. Qué le dicen, que no lo hay y eso me parece terrible”, aseguró Gómez.

En la capital de Santander, una de las sedes de Cafam no estuvo atendiendo y otra se encuentra con mayor escasez de medicamentos.