Encapuchados causaron caos en Univalle: lanzaron bomba molotov a juguetería en Cali

Autoridades en Cali reportaron la presencia de varios encapuchados en inmediaciones de la Universidad del Valle, en el sur de la ciudad, quienes generaron por algunos minutos alteración al orden público provocando el cierre de las estaciones del MIO Buitrera y Univalle.

Según testigos del sector se escucharon detonaciones, lo que llevó a la secretaría de Movilidad a implementar cierres preventivos sobre la carrera 100 con calle 13 para evitar riesgos a los conductores. Uno de los locales comerciales de esta zona sufrió daños, ya que algunos encapuchados lanzaron un artefacto provocando el daño de un vidrio.

La presencia de los encapuchados se da horas antes de la manifestación anunciada en la ciudad para exigir la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que se movilizaron en la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria para Palestina. Bedoya es estudiante de Univalle.

Ante estas constantes manifestaciones a las afueras de la universidad del Valle, concejales de la ciudad siguen pidiendo a las autoridades mayores controles para evitar esta clase de situación "Todos los jueves lo mismo: bloqueos, desorden y caos en Univalle. ¿Hasta cuándo? Alcalde, gobernadora y rector de Univalle: prevengan y actúen, no esperen a que bloqueen. Cali necesita orden, seguridad y movilidad. ¡No más bloqueos!", expresó el concejal de Cali, Juan Felipe Murgueitio.



Por ahora, no hay alteraciones mayores en el orden público. Los cierres y desvíos se mantienen activos.