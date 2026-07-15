Enfrentamientos entre grupos armados ilegales alteraron el orden público en Mercaderes, Cauca

La tranquilidad del municipio de Mercaderes, en el sur del Cauca, se vio interrumpida este miércoles luego de que se registraran intensos enfrentamientos entre presuntos integrantes del ELN y otra estructura armada ilegal que opera en la región. Los combates, ocurridos hacia el mediodía, generaron momentos de angustia entre los habitantes y motivaron una rápida reacción de la Fuerza Pública para evitar que la confrontación se extendiera.

De acuerdo con información preliminar, la disputa estaría relacionada con el control territorial y las rutas utilizadas para el narcotráfico, una problemática que desde hace varios años alimenta la presencia y el accionar de diferentes organizaciones armadas en esta zona estratégica del departamento del Cauca.

A través de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que desplegó tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para fortalecer la presencia institucional en el sector y adelantar operaciones militares orientadas a restablecer la seguridad y proteger a la población civil.

Las operaciones continúan en el área mientras las autoridades mantienen un dispositivo de control para evitar nuevos enfrentamientos y verificar posibles afectaciones derivadas de los combates. Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre víctimas o personas lesionadas, mientras avanzan las labores de verificación en la zona.