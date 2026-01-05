"Es muy remota la la posibilidad de cualquier acción militar contra Colombia": alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre la actual situación política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro este fin de semana, especialmente por la incertidumbre ante las consecuencias que puedan generarse.

Específicamente, el mandatario caleño se refirió a la advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la que contempla adelantar una acción similar en Colombia, en contra del presidente Gustavo Petro.

"Colombia es una de las democracias más establecidas de América Latina, Colombia es un país que lleva una relación histórica con Estados Unidos que es muy fuerte en la parte comercial, cultural, en seguridad inclusive, así que veo muy remota la posibilidad que llegue cualquier tipo de acción militar contra Colombia. Al contrario, creo que se tiene que seguir fortaleciendo la relación con los Estados Unidos y haya más oportunidades con nuestra gente", indicó Eder.

En cuanto a la situación de Venezuela, el mandatario caleño aseguró que lo que se debe sentir es alegría con la comunidad del país vecino, pues lo ocurrido representa una esperanza de recuperar la libertad.



"Hoy solo puedo expresar mucha felicidad ante la ilusión de que la realidad de Venezuela pueda cambiar y por fin pueda haber libertad. Los colombianos debemos observar muy cuidadosamente lo que ha pasado en Venezuela, porque no podemos permitir que eso vaya a ocurrir en Colombia jamás. Nosotros somos una democracia, somos una sociedad donde tenemos el privilegio de elegir nuestros mandatarios libremente y eso debe permanecer", añadió el alcalde de Cali.

Por otra parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X pidió un despliegue militar no solo en la frontera con Venezuela sino que se extienda en todo el país, pues según la mandataria, "en regiones como el suroccidente también operan estructuras criminales que reciben órdenes desde Venezuela y que aprovechan cualquier vacío para fortalecerse", señaló.