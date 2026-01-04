Iglesia Católica en Cali se prepara ante una posible oleada migratoria desde Venezuela

En el Valle del Cauca siguen generándose reacciones respecto a la situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y las consecuencias que esto pueda desencadenar, entre esas está la del arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, quien en las últimas horas envió un mensaje a los ciudadanos de mantener la esperanza por encima de la incertidumbre que actualmente se está viviendo.

El líder de la Iglesia Católica en Cali aseguró que en estos momentos se debe actuar con responsabilidad y humanismo con la comunidad venezolana; además indicó que ya se están preparando ante una posible llegada masiva de migrantes en los próximos días.

"Sin duda la situación en Venezuela va a tener consecuencias, posiblemente los venezolanos querrán volver a su tierra, pero otros van a salir, pues aún no hay una claridad sobre la trancisión política. Ya con el gobierno colombiano se está coordinando en Cúcuta y ciudades de frontera, para acoger y acompañar a los hermanos venezolanos que entran y salen, y aquí en Cali tenemos lista la pastoral de los Migrantes, un espacio de escucha, acompañamiento y atención a esta población", indicó monseñor Rodríguez.

El arzobispo de Cali finalizó su mensaje haciendo una invitación a los caleños a orar por el regreso de la paz y la tranquilidad en la comunidad en el país vecino.



"Yo quisiera subrayar el llamado que hizo el Papa León XIV, donde invita a que se solucione pronto este problema y se garantice la soberanía del país, que se asegure el estado de derecho y los derechos humanos y civiles. Que se trabaje para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia. Implorando que los jefes de estado tomen decisiones que vayan más allá de intereses ideológicos y económicos", finalizó el arzobispo.