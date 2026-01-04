En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Iglesia Católica en Cali se prepara ante una posible oleada migratoria desde Venezuela

Iglesia Católica en Cali se prepara ante una posible oleada migratoria desde Venezuela

En coordinación con autoridades en ciudades de frontera buscan brindarle atención a los ciudadanos que decidan llegar a la capital del Valle.

Publicidad

Publicidad

Publicidad