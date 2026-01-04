Más de 130 familias llegaron a Cali desplazadas desde Buenos Aires, Cauca

Un crítico panorama humanitario inició este fin de semana en Cali con la llegada de cientos de familias desplazadas desde el municipio de Buenos Aires, Cauca; así lo denunció la Personería Distrital tras registrar el reporte de 139 familias.

Según las víctimas, se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por la tensa situación de orden público que actualmente se vive en su territorio, teniendo en cuenta que hace dos semanas, el municipio quedó completamente sitiado por un ataque terrorista por parte de las disidencias de las Farc.

Ataque de Buenos Aires, Cauca Foto: redes sociales

El personero Gerardo Mendoza explicó que desde el 16 de diciembre inició la llegada paulatina de desplazados, sin embargo, el 29 de ese mismo mes se atendió una llegada masiva de personas provenientes del mismo municipio.

"El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo, de ahí que resulte importante seguir sumando esfuerzos, activando rutas de atención, evitando así una crisis humanitaria y garantizando los derechos de las víctimas del conflicto armado", dijo el personero.



Desplazados llegan a Honda, Tolima. Foto: Personería de Honda.

En total se han recibido 103 declaraciones de estas 19 familias; 80 son de mujeres y 23 de hombres. Entre las víctimas se contabilizan 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas.