Más de 130 familias llegaron a Cali desplazadas desde Buenos Aires, Cauca

El ataque terrorista del pasado 16 de diciembre perpetrado por las disidencias de las Farc fue una de las causantes por las que estas familias salieron de sus hogares en el norte del Cauca.

