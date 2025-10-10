Estudiantes y docentes del FCECEP en Cali marcharán tras cierre de la institución

Incertidumbre total embarga a la comunidad educativa de la Fundación Universitaria CECEP en Cali, luego de que el Ministerio del Trabajo cerrara la institución por el incumplimiento en el pago de la seguridad social de los trabajadores.

Cabe indicar que los empleados llevaban una semana en asamblea permanente, como protesta a la falta de avance en las negociaciones con la SAE Y el ministerio de Educación, para encontrar soluciones a los problemas financieros por los que actualmente atraviesa la institución.

"Los inspectores nos dijeron que venían a hacer un cierre temporal que es una medida preventiva porque sin seguridad social, los trabajadores no podemos estar allí, ya son cerca de siete meses sin seguridad social. Cerraron la portería vehicular, nos hicieron salir y sellaron todo", indicó Adriana Romero, representante de los trabajadores del CECEP.

Esta decisión deja en vilo el futuro de 600 estudiantes quienes no pudieron iniciar su semestre, y ahora no saben si el pago de su matrícula será reembolsado. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno nacional, la comunidad educativa del FCECEP realizará un movilización en el sur de la ciudad.



"Es una marcha pacífica para poder ir y anunciarle a las personas la ausencia del gobierno de Gustavo Petro y el ministerio de Educación. Que todo el tiempo se pasan diciendo que su bandera es la educación, pero hoy estamos viendo el cierre y posible liquidación del FCECEP", señaló Juan Correa, representante de los estudiantes.

Los alumnos están exigiendo respuestas de qué pasará tanto con su proceso académico como del dinero que ya se pagó por sus matrículas.

"El dinero que habíamos consignado para nuestras matrículas y poder acabar nuestro semestre, pues simplemente fuimos víctimas de una gran estafa. Es muy triste que llegáramos a acabar nuestro semestre y nos dijeran que la SAE autorizó el recibimiento de los pagos de un semestre que ellos sabían no podían cumplir", finalizó Correa.

Publicidad

Lo que la comunidad educativa del CECEP está exigiendo es un verdadero compromiso por parte del gobierno nacional, en la garantía de los derechos de los trabajadores y los estudiantes.