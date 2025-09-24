En vivo
Explotó granada en Cali en camioneta del director regional del Inpec

Explotó granada en Cali en camioneta del director regional del Inpec

Por el momento, no se reportan personas heridas y solo daños materiales en el lugar.

Explotó granada en Cali en camioneta del director regional del Inpec
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

En la noche de este miércoles, 24 de septiembre, se reportó la explosión de una granada en Cali. El artefacto fue dejado en el vehículo del director regional del Inpec, Guillermo Andrés González, el cual estaba parqueado en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Por fortuna no este hecho no dejó personas lesionadas, ya que el funcionario se encontraba en su vivienda al momento del ataque. La detonación causó únicamente daños materiales en la zona y en el vehículo que es asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), destinado al esquema de seguridad del director regional.

Blu Radio conoció que, aparentemente, este ataque contra el funcionario regional del Inpec estaría relacionado con los operativos, así como los recientes cambios de patios y traslados que se están realizando de las personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios de la cárcel de Villahermosa.

Las autoridades informaron que en las próximas horas entregarán más detalles sobre lo ocurrido.

