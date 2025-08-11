Familias dormirán en la calle por fuerte ola invernal que azota Condoto, Chocó

Crisis en el departamento del Chocó a raíz de la fuerte ola invernal que azota esta zona del país, que, en la noche de este lunes, 11 de agosto, tendrá a más de 1.500 familias sin hogar en el municipio de Condoto, pues, según la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, la situación enciende la alarmas en toda la región.

"Revisando las afectaciones que el producto de un fuerte vendaval afectó fuertemente a más del 50 % de la población condoteña. En informes preliminares tenemos más de 1.500 casas despechadas, personas durmiendo bajo la lluvia, personas durmiendo sin energía, niños llorando hambre. Y es por eso que en esta oportunidad hacemos el llamado al Gobierno nacional. Ya hemos tenido contacto con el gobierno departamental. Vamos a realizar las acciones pertinentes en la hora de realizar los censos y priorizar la ayuda que se vaya a entregar", indicó el alcalde de Condoto, Gustavo Elias Hincapié.

Casas sin techo por lluvias y vientos en Chocó. Foto: X Nubia Carolina Córdoba.

Desde esta zona del Pacífico colombiano piden apoyo del Gobierno nacional para una intervención en la zona ante la grave emergencia que ha generado la ola invernal en las últimas semanas, que no solo ha afectado a este municipio, sino a más habitantes de todo el departamento.

"La ola invernal sigue sin dar tregua en el Chocó. Esta vez en el sur del departamento. El municipio de #Condoto está siendo afectado por fuertes lluvias y vientos huracanados que preliminarmente han dejado al menos a la mitad de la población sin techo. Hay destrucción total de algunas viviendas, enceres, infraestructura eléctrica y árboles caídos que bloquean la movilidad", dijo la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.

En algunas imágenes, compartidas por la senadora y la UNGRD, se ha podido evidenciar la fuerte afectación en la zona y los graves daños que dejó esta ola invernal en cientos de viviendas en todo el departamento, que, por fortuna, no ha pasado de casos materiales.