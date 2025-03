Filas de cuatro cuadras hacen los adultos mayores para reclamar medicamentos en Cali

Cientos de usuarios de la nueva EPS en Cali, se encuentran indignados a las afueras del edificio las Américas en la Avenida 3 norte con 19, en la sede del dispensario Disfarma, donde actualmente se deberían entregar los medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS .

Durante toda la mañana, la mayoría de estas personas esperan ser atendidos, sin embargo, al llegar a la ventanilla les indican que se está trabajando con Pico y Cédula, y que no hay autorización aún para dar medicamentos que no les entregaron semanas atrás en el dispensario anterior.

“Aquí no hay claridad en cómo van a atender a los usuarios, nos dicen que repartieron 1.200 fichas y sigue llegando gente sin tener idea que ya no hay más. Nadie ha salido a explicar el procedimiento, no atienden los pendientes de Audifarma, que las fórmulas viejas tampoco la reciben” denuncio Andrea Gutiérrez una de las usuarias afectadas.

La larga fila se extiende por cuatro cuadras en esta zona del centro de la ciudad, donde la mayoría de las personas formadas son adultos mayores, quienes aseguran que han permanecido horas a la intemperie sin tener razón de si su espera valdrá la pena.

Lo que genera mayor indignación, según la denuncia de los usuarios, es que los funcionarios del dispensario no muestran empatía con las personas que tienen condiciones especiales de salud.

“Estamos aquí llevando aguacero, no hay baño, no hay donde sentarse, no dejan entrar discapacitados, ni con sillas ni con bastones, ni caminador, con nada. No sé qué está pasando, nosotros no estamos mendigando, estamos pagando nuestra salud, esto es un maltrato para nosotros que somos adultos mayores”, señaló Graciela Murillo, otra de las usuarias.

Cabe señalar que, horas atrás, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó su preocupación por la crisis del sistema, especialmente por las dificultades en la entrega de medicamentos.

“La Nueva EPS está implementando un plan de contingencia y espera que en las próximas dos semanas se comiencen a abrir nuevos puntos de entrega de medicamentos. Estamos monitorizando esto, casi en tiempo real”, señaló el funcionario.

Se está a la espera de la llegada del defensor del paciente de Cali al dispensario de la Nueva EPS para brindarles soluciones a las personas que completan varias horas a la espera de ser atendidos.