Gremios piden proteger la competitividad tras cambio de operador en aeropuerto de Cali

A partir del 1 de septiembre, la Aeronáutica Civil asumirá oficialmente la operación y administración del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

La terminal cuenta con vuelos directos a 21 destinos nacionales y 9 destinos internacionales operados por 11 aerolíneas.
Suministrada por Aerocali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 06:22 p. m.

El aeropuerto Bonilla Aragón fue concesionado a Aerocali desde el año 2000 hasta 2020, con seis prórrogas que vencen el 31 de agosto de 2025. Ante el retraso en la nueva concesión ‘Aeropuertos del Suroccidente’, la Aeronáutica Civil asumirá su operación temporal, mientras gremios del Valle expresan preocupación por el impacto en la competitividad regional.

Esto quiere decir que, a partir del 1 de septiembre, la Aeronáutica Civil asumirá oficialmente la operación y administración del aeropuerto.

Ante esta situación, gremios empresariales y regionales han solicitado que el nuevo operador garantice una gestión eficiente para no poner en riesgo la competitividad de la región, el mantenimiento de rutas aéreas y el desarrollo del sector turístico y empresarial.

"Que nos permita no perder competitividad ni tampoco rutas y, sobre todo, un llamado muy importante al Gobierno nacional para que no siga retrasando la publicación de la nueva concesión, con la que podremos seguir avanzando en competitividad y seguir viendo este aeropuerto como un foco de desarrollo, no solamente para el turismo, sino también para nuestro sector empresarial", señaló María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que en los próximos meses abrirá el proceso de pliegos para una nueva concesión llamada "Aeropuertos del Suroccidente", la cual contempla la ampliación y modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Este nuevo modelo concesionado se espera entre en funcionamiento en el último trimestre del año, lo que se espera es que avance en infraestructura clave para el desarrollo económico de la región.

