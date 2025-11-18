Homicidios en Cali aumentan 11%: comunas 14 y 15 lideran las cifras

Cali superó la cifra de 900 homicidios, una estadística que es 11 % mayor si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando iban 809 personas asesinadas en la ciudad.

Según las cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, la Comuna 15 es el lugar de la ciudad donde más se han cometido asesinatos en lo corrido del año con 97 casos y le sigue la Comuna 14, con 84 registros.

La Alcaldía de Cali tiene como objetivo cerrar el 31 de diciembre de 2025 con menos de 1.000 asesinatos, sin embargo, esta meta se está viendo amenazada porque históricamente diciembre es un mes violento.

"Le recordamos a todos los ciudadanos que sigue vigente la bolsa de recompensa para las personas que quieran denunciaron a los responsables de estos homicidios en la ciudad", dijo Jairo García secretario de seguridad de Cali.



Este incremento ha generado inquietud en el Concejo de Cali, donde varios cabildantes advirtieron que, sé de en de reforzar las medidas de seguridad actuales.

Mientras tanto, muchos ciudadanos sienten preocupación y esperan que la alcaldía anuncie medidas que realmente ayuden a reducir los homicidios, especialmente ahora que se acerca el final del año, una época que suele ser más difícil en términos de orden público.