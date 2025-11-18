Grupo de la Dijín llega a Bucaramanga para investigar homicidios y tráfico de drogas

Tras su participación en el Primer Encuentro Nacional de Seguridad de Ciudades Capitales, realizado el pasado fin de semana en Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, lanzó una fuerte advertencia sobre el agravamiento del sicariato y la disputa entre bandas criminales que hoy desestabilizan la capital santandereana.

El mandatario destacó que el encuentro, que reunió a más de 20 alcaldes del país, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y a la cúpula de la fuerza pública, dejó compromisos concretos que Bucaramanga venía exigiendo desde hace semanas.

Sarmiento reveló que incluso antes de la cumbre había sostenido una reunión privada con el ministro de Defensa para exponer la preocupación que más inquieta a las autoridades locales: el repunte del sicariato, un fenómeno que, recordó, no era común en Bucaramanga y que ahora está ligado a la confrontación directa entre estructuras criminales.

“El sicariato no era una práctica habitual en nuestra ciudad. Lo que enfrentamos hoy es producto de la disputa entre dos grupos de delincuencia organizada”. Según explicó, la magnitud del problema quedó en evidencia con recientes incautaciones, entre ellas la de 2.4 toneladas de marihuana en el área metropolitana, un cargamento que confirma que el negocio dejó de ser microtráfico para operar en volúmenes mayores que alimentan los ataques armados.



En Valledupar, el alcalde designado de Bucaramanga reiteró al ministro de Defensa y a la cúpula policial la necesidad de incrementar el pie de fuerza para reforzar la presencia disuasiva en las calles, pero también insistió en un componente clave: la investigación criminal. Como resultado, anunció el traslado a Bucaramanga de una comisión nacional de seis funcionarios de la Dijín, quienes se sumarán a las labores de la Sijín en la ciudad.

“Estos funcionarios se dedicarán de manera especial a esclarecer homicidios y a perseguir a los responsables del tráfico de drogas y estupefacientes. Bajo un enfoque de investigación integral esperamos avanzar pronto en la identificación y judicialización de los actores criminales que están desestabilizando la ciudad”, explicó Sarmiento.

Además del refuerzo humano, el mandatario confirmó inversiones en tecnología, entre ellas la compra de nuevas cámaras y drones de vigilancia que buscarán fortalecer la capacidad de reacción y vigilancia especialmente en la temporada de fin de año.

Sarmiento aseguró que el compromiso del Gobierno Nacional y de las autoridades policiales permitirá avanzar en una estrategia conjunta para frenar la violencia que hoy inquieta a los bumangueses. “Lo que queremos es que la gente vuelva a sentirse segura y protegida. La presencia policial y la tecnología serán fundamentales para lograrlo”, concluyó.