Hospital de Roldanillo suspende servicios a usuarios de Nueva EPS: 60.000 afectados

El Hospital San Antonio del municipio de Roldanillo anunció la suspensión de sus servicios a los pacientes de la Nueva EPS en el norte del Valle del Cauca, debido a la millonaria deuda que la entidad ha acumulado con el hospital.

La cartera de la Nueva EPS con esta institución supera los 10.000 millones de pesos, deuda que hasta el momento no se ha podido saldar ni lograr un acuerdo de pago, debido a la falta de respuesta por parte de la EPS.

Con esta decisión se suspende entonces la atención en segundo nivel, en servicios como ginecología, cirugía general, pediatría, traumatología, medicina interna y familiar, entre otros.

"De no recibirse el flujo de recursos o una garantía líquida de pago en un término perentorio, se da inicio a la restricción programada de los servicios ambulatorios, consultas externas y entrega de medicamentos hospitalarios; salvaguardando y priorizando exclusivamente las urgencias vitales, las cuales seguirá cumpliendo el hospital a cabalidad", indicó el gerente del hospital Mauricio Saldarriaga.



Esta medida afecta a aproximadamente 60.000 usuarios de la Nueva EPS en el norte del Valle del Cauca, pues el hospital San Antonio no solo atiende a la población de roldanillo, sino que también recibe casos de La Unión, Bolívar, Zarzal y la Victoria.

"Hay que dejarle en claro a la comunidad que la suspensión del servicio corresponde únicamente al desabastecimiento financiero que nos obliga a suspender servicios por falta de paga. Ya que los proveedores no nos entregan medicamentos, nuestros profesionales contratistas no podrán seguir realizando su labor diaria sin pagarles", añadió el gerente.