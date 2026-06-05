Bebé con apnea espera remisión: Nueva EPS dice que gestionó con 43 clínicas, pero no tienen camas

Luego de que Aura Molina, madre de un bebé de seis meses que permanece hospitalizado en la clínica General del Norte en Barranquilla denunciara que ni con una acción de tutela a su favor, ha podido conseguir que Nueva EPS autorice la remisión de su hijo a otro centro asistencial para tratar el problema de apnea obstructiva que padece durante el sueño, la Entidad Promotora de Salud respondió que desde hace varias semanas han gestionado el traslado del niño con 43 clínicas ubicadas a los largo de todo el país, sin embargo, hasta ahora, no han tenido éxito en conseguirle una cama disponible.

“El paciente ha sido presentado 43 veces en red nacional hasta el momento sin aceptación en clínicas como: Portoazul, Clínica Reina Catalina, Hospital Napoleón Pareja Cartagena, Clínica San Rafael Pereira, Hospital Infantil Cruz Roja Manizales, San Vicente Fundación Medellín, Pablo Tobon, Valle del Lili Cali, Cardio Infantil, San Jose Infantil, San Ignacio, Shaio en Bogotá, entre otros”, dijo la entidad.

En un comunicado Nueva EPS destacó que “desde el ingreso del paciente a la Clínica General del Norte, se han garantizado las autorizaciones correspondientes requeridas para el manejo integral de su condición médica incluyendo seguimiento con especialistas en Pediatría, Neurología, Gastropediatría y Fonoaudiología”.

Asimismo, precisó que el examen requerido por el niño tiene carácter ambulatorio y que actualmente existe una cita programada para el próximo 10 de junio, “no obstante, y por solicitud de su acudiente en cuanto a una cita inmediata, desde la central de referencia y contrarreferencia de Nueva EPS ha sido comentado con Instituciones de todo el país que cuentan con esta especialidad sin tener confirmación a la fecha.