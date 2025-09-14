Hostigamiento a estación de Policía en Cajibío, Cauca: un policía muerto y otros 3 heridos

A través de videos que se hicieron virales en las redes sociales, la comunidad del corregimiento de El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, evidenció los fuertes enfrentamientos que se han registrado desde muy tempranas horas de este domingo 14 de septiembre.

Según información preliminar, la estación de Policía fue atacada con ráfagas de fusil y explosivos, dejando como resultado la muerte del patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y otros cuatro uniformados heridos.

¡𝗣𝗘́𝗥𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘! Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro… pic.twitter.com/ceenxYMd8c — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 14, 2025

"¡𝗣𝗘́𝗥𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘! Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia", expresó el director de la Policía a través de su cuenta de X.

Esta situación ha obligado a los habitantes de este sector a resguardarse en sus casas; incluso, las comunidades se han visto obligadas a abandonar sus puestos de venta en plazas de mercado para protegerse de los ataques.

Sumado a este ataque, también se han registrado hostigamientos en los municipios de Corinto, Caldono, Toribío, Caloto, Miranda y Silvia, por parte de diferentes estructuras de las disidencias de las Farc que delinquen en esa región del país.