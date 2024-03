Incendio en la galería de Santa Elena de Cali deja nueve locales afectados

En horas de la madrugada de este domingo, la comunidad cercana a la galería de Santa Elena de Cali reportó un incendio estructural en algunos locales comerciales del área. Según el balance proporcionado por los organismos de socorro, nueve de estos establecimientos resultaron afectados.

Fueron momentos de angustia para aquellos que presenciaron el incendio. Blu Radio dio a conocer la historia de una mujer que se salvó gracias al ruido y al llamado de los habitantes cercanos; ella se encontraba durmiendo dentro de su local comercial.

"Una chica gritaba afuera que necesitaba agua; si ella no me despierta, no estaría aquí contando el cuento. Me levanté y vi el local lleno de humo, abrí la puerta y vi las llamas inmensas. El local de al lado ya estaba quemándose totalmente. La gente me decía que sacara las cosas, pero no alcancé; antes, pude salvarme yo", relató Claudia Duque, propietaria de un local.

Para atender la emergencia, se requirió la presencia de dos máquinas extintoras, un carro tanque y una ambulancia, que facilitaron las labores de los bomberos de la ciudad.

Publicidad

"Recibimos la llamada a las 2:10 de la mañana, y al llegar, observamos un incendio en locales comerciales, afectando nueve locales de estructura liviana. La situación fue controlada rápidamente, y también contamos con el apoyo de la Policía Nacional", informó Leidy Mosquera, integrante de los Bomberos de Cali.

Aunque aún no se han establecido las causas del incendio, se conoce que la mayoría de los puestos de venta estaban construidos con lámina y madera, lo que facilitó la propagación del fuego.

Publicidad

"El incendio ocurrió en la parte de El Planchón, afectando varios de esos locales construidos con materiales inadecuados. Las pérdidas se concentraron en esos locales, sin afectar el área interior de la plaza de mercado y las empresas", expresó Edgar López, vocero de los comerciantes de la galería de Santa Elena.

En estos momentos, las autoridades se encuentran en la zona evaluando los daños dejados por la conflagración. La mayoría de los puestos afectados pertenecían a comerciantes dedicados a la venta de frutas y verduras al menudeo.