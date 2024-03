Autoridad ambiental de Bucaramanga aconseja a población sensible protegerse por calidad del aire

Ante las últimas mediciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Bucaramanga las autoridades recomendaron a varios grupos sensibles de la población evitar exposiciones prolongadas al aire libre por seguridad.

Es así que la autoridad ambiental del área metropolitana de Bucaramanga, la Cdmb, explicó que debido a que los monitoreos de la calidad del aire realizados por cuatro estaciones certificadas evidencian una calidad apenas aceptable es mejor que las poblaciones de niños y niñas, mujeres embarazas y adultos mayores eviten hacer algunas actividades al aire libre o en caso de hacer usar tabocas de protección.

“Y uno de los mensajes importantes es invitar a la comunidad que en el horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana eviten salir a hacer ejercicios o actividad física al aire libre sobre todo la población más vulnerable porque es en este periodo donde tenemos los mayores picos de material particulado en la atmósfera muy relacionado con las fuentes móviles aumenta el tráfico y el tránsito en el área metropolitana. Así mismo se evidencian otro pico en el horario que tiene que ver de 6 de la tarde a 8 de la noche recordando que aún continuamos en la época de El Niño, una época que se explica por los vientos secos que vienen del Pacífico, también por vientos secos que vienen del Caribe”, dijo Héctor Fuentes, subdirector de la Cdmb.

El rango de ‘aceptable’ en la calidad del aire, según explicó la Cdmb, no significa un riesgo crítico, según la resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; aunque si implica “posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles”.

“La última semana, durante los últimos cinco días, hemos aumentado de un promedio de 15 en las micro partículas por metro cúbico a un indicador cercano a 25. Se ha doblado la cantidad de material particulado. Esto se explica por el aumento en las arenas que vienen con los vientos del Sahara y también explicado por los incendios en la Orinoquía y en Venezuela”, agregó el funcionario.

Las recomendaciones para la población sensible son: Evite realizar actividades deportivas al aire libre. Si no es posible limitar el tiempo de exposición, utilice tapabocas N95. Si requiere realizar dichas actividades al aire libre, evite hacerlas por tiempos prolongados. Hidrátese con frecuencia. Evite cocinar con leña. No camine por las calles con más tráfico.