Secretaria de Salud de Bucaramanga fue amenazada por un hombre que ingresó a su oficina

La secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, denunció que recibió amenazas por parte de un hombre que llegó a su oficina con una cédula falsa. Ya son dos los funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga amenazados, hechos que son investigados por las autoridades.

La secretaria de Salud de la ciudad denunció a través de un video que fue objeto de amenazas contra su integridad por parte de un hombre que entró malhumorado a su oficina con documentos de identificación falsos insultándola y agrediéndola verbalmente al punto de manifestar que atentaría contra su vida con ayuda de otras personas.

“El señor llegó muy alterado a la oficina y cuando le pregunto su nombre y cuando le pregunto su nombre y su número de cédula me entrega datos falsos, y cuando le pregunto por la cédula falsa me dice que me va demandar y después cuando llamo al vigilante me dice que va llamar a sus amigos de La Modelo, se levantó con la intención de golpearme y me dice que eso no se va quedar así”, explicó la secretaria de salud de Bucaramanga Claudia Amaya.

Por su parte el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán rechazó los hechos y aseguró que las autoridades ya están investigando para identificar al hombre que ingresó a la Alcaldía de Bucaramanga y aseguró que son hechos que no se pueden tolerar.

“Ya van dos de nuestros funcionarios que han sido amenazados directamente contra su vida, por temas relacionados con su labor. Esto es gravísimo porque demuestra el nivel de intolerancia al que se ha llegado en la ciudad. He solicitado la identificación inmediata de este individuo. La Policía ya tiene conocimiento de la situación. Bucaramanga necesita tolerancia, tenemos que recuperar la cordialidad de nuestra ciudad”, explicó el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán en su cuenta de X.

El hecho fue rechazado por varias personas a través de redes sociales y referente a este tipo de situaciones el Defensor del Pueblo de Santander Rodrigo González convocó un consejo de seguridad ante las amenazas que ya había recibido el subsecretario de salud de Bucaramanga.