Inició en Cali la Semana de la Biodiversidad, del 29 de septiembre al 05 de octubre

Inició la Semana de la Biodiversidad en Cali, el evento que es considerado como el legado de la COP16, el cual tiene como propósito reiterar el compromiso de la capital vallecaucana con la protección del medio ambiente.

La programación incluye conferencias, talleres, exposiciones y eventos culturales abiertos para toda la comunidad, donde se tendrá la participación de delegaciones de más de 17 países. Las actividades se realizarán entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

"Cali se sigue consolidado como líder, como capital mundial de la biodiversidad. Se resaltó la importancia de mantener vivo el tema, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, con una de las selvas más grande y nuestra principal responsabilidad tiene que ser su protección. Hoy la principal amenaza para la biodiversidad sigue siendo las economías ilícitas", indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

En el acto inaugural de la Semana de la Biodiversidad se confirmó que Cali formará parte del C40, cumbre de diferentes ciudades en el mundo que le apuestan a la lucha contra el cambio climático, convirtiéndose en la primera ciudad de la región en ser miembro de esta cumbre.



"En el C40 se aglutinan todas las ciudades más ganadoras en temas de biodiversidad y ambientales. Nosotros queremos descarbonizar la ciudad y también fomentar la biodiversidad y el capital natural y eso requiere cambios drásticos en la sociedad, no es de la noche de la mañana, es gradual y es lo que estamos haciendo", señaló Mauricio Mira, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.