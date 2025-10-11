Interceptada embarcación que transportaba una tonelada de estupefacientes en aguas del Pacífico

La Armada, en desarrollo de operaciones contra el crimen transnacional del narcotráfico, interceptó en aguas del Pacífico colombiano una embarcación que transportaba cerca de una tonelada de estupefacientes.

Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, se detectó una embarcación de cabotaje llamada Don Claudio III, tripulada por dos sujetos de nacionalidad colombiana, que se desplazaba de manera sospechosa por el sector de Agua Dulce, en la bahía interna de Buenaventura. Ante esta situación, las autoridades inspeccionaron la motonave y hallaron en su interior 29 cajas sospechosas que, por sus características, se asemejaban a sustancias ilícitas.

“Los dos sujetos, la embarcación y el material incautado fueron trasladados hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que arrojó positivo para 725 kilogramos de marihuana y 143 kilogramos de clorhidrato de cocaína, para un total de 868 paquetes”, indicó la Armada.

El personal capturado, la embarcación y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las acciones correspondientes.



Con esta incautación, según las autoridades, se impidió el ingreso de más de 11 millones de dólares a las finanzas de las estructuras criminales que operan en la región y se evitó la comercialización de más de 477.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo.