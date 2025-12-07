Intervención en Farallones termina con enfrentamientos, policías heridos y tres capturados

Tres policías resultaron lesionados y dos vehiculos afectados es el resultado de un operativo que se adelanto en la vereda Quebrada Onda, del corregimiento de Los Andes, perteneciente al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Valle del Cauca. El hecho ocurrió cuando las autoridades recuperaban un predio de 2.5 hectáreas que estaba siendo ocupado de manera ilegal.

En el terreno había un cultivo de girasoles, y durante la recuperación la fuerza pública encontró galones de glifosato utilizados para el cultivo, además de construcciones en ladrillo que no están permitidas por tratarse de ser una zona de especial protección ambiental.

"Se realiza esta actuación para prevenir la afectación que se estaba desarrollando con actividades agrícolas no permitidas en un predio en área protegida del Parque Nacional. Una vez terminada esta actuación, una comunidad pretendió bloquear la salida de los funcionarios públicos que participaban. En medio de este bloqueo fue utilizada las capacidades de la Policía Metropolitana para poder lograr que los funcionarios salieran de ese sector", dijo Jairo Garcia, secretario de seguridad y justicia de Cali.

En la intervención se logró la captura de tres personas, dos hombres y una mujer que estaban atacando a las autoridades para impedir que se llevara a cabo el proceso de recuperación. Tras varias horas, se logró recuperar el predio, además de inhabilitar un sistema de riego artesanal con manguera que había sido instalado por las mismas comunidades para el mantenimiento de los cultivos.



"En medio de esta actuación fueron capturadas tres personas por los por los delitos de agresión a funcionarios públicos y afectación al medio ambiente. Reiteramos la posibilidad de diálogo siempre con las comunidades, pero el respeto al medio ambiente, la protección del medio ambiente es una prioridad de esta administración, siempre con el apoyo de Parques Nacionales", manifestó el funcionario publico.

Así mismo, se realizó la demolición de la vivienda que había sido construida en el lugar. El operativo contó con la presencia de la Policía de Carabineros, Infancia y Adolescencia, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), personal de Parques Nacionales Naturales, funcionarios de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia, el DAGMA y la Personería de Cali.