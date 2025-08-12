Investigan asesinato de líder social dedicado a luchar contra el 'güireo' en Cali

John Edwin Castrillón, reconocido líder social del barrio Mojica, al oriente de Cali, fue atacado a disparos cuando realizaba trabajos de mantenimiento de una reja de una vivienda de este sector.

Este hombre se ganaba la vida como soldador de metal y uno de sus pasatiempos era la producción musical, con estas actividades ayudaba a los jóvenes de la comuna 21 a incursionar en el arte y así evitar que participaran en actividades violentas como el conocido 'güireo'.

"Él ayudó a muchos jóvenes que se encontraban en conflictos, en el güireo a grabar sus primeras canciones, sus videos, llevarlos a sus primeras invitaciones. Hicimos varias ollas comunitarias con él", señaló Oswaldo Rodríguez, amigo del líder asesinado.

La comunidad del oriente de Cali exige que este ataque sea esclarecido de manera pronta, pues hasta el momento no se tiene indicio de quién estaría detrás de la muerte de John Edwin.

Tras el hecho, las autoridades dispusieron un equipo especial de investigadores para identificar y capturar a los responsables de este crimen.