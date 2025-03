JEP ordena proteger cementerio en Corinto, Cauca, donde habría víctimas de desaparición

La Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó la protección del cementerio Católico San Miguel Arcángel, en el municipio de Corinto.

En ese lugar, se logró determinar la presencia de al menos ocho cuerpos sin identificar inhumados en los pabellones.

Además, debido al deterioro del lugar, hay un riesgo para los cuerpos inhumados en ese cementerio.

“La Sección con Ausencia de Reconocimiento ha establecido que, al encontrar los cementerios en condiciones precarias y de evidente descuido, se refleja la renuencia de los administradores de los mismos y un incumplimiento de la norma sobre el cuidado de Cuerpos No Identificado y Cuerpos Identificados No Reclamados, los cuales pudiesen ser de víctimas desaparecidas forzadamente, o ser de personas dadas por desaparecidas, lo que impacta no solo las competencias de la JEP en particular, sino también de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas como entidad creada para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón o con ocasión del conflicto armado. Lo anterior conlleva un riesgo permanente para los derechos de las víctimas , familias de buscadoras y buscadores de personas dadas por desaparecidas, que es preciso proteger”, señala la JEP.

Publicidad

La medida cautelar fue solicitada por los colectivos de víctimas y víctimas individuales pertenecientes al Pueblo Negro y Afrocolombiano, acreditadas en el Macro caso 05, que investiga la violencia en el Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca.

“A la Parroquia San Miguel Arcángel de Corinto, en su calidad de administradora del camposanto que, en coordinación con la Alcaldía de Corinto y la Gobernación del Cauca, realicen todas las acciones tendientes a garantizar la custodia, protección e integridad de los Pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael del Cementerio San Miguel Arcángel de Corinto, acatando el cumplimiento de medidas”, ordena la JEP.