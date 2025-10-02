Juez de Cali condenó a profesor de Bellas Artes por abusar sexualmente a nueve estudiantes

Un juez penal de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, condenó a 14 años y 4 meses de prisión a José Fener Castaño Carmona, un docente de una institución de educación superior de artes que abusó sexualmente de nueve de sus estudiantes, entre 2014 y 2022.

Según el comunicado de la Fiscalía, el profesor fue declarado responsable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario. En el curso de la investigación se conoció que el profesor, aprovechando su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes. Estos comportamientos se prolongaron durante ocho años.

"Nosotros hemos venido luchando para que se haga justicia, muchos profesores están vinculados a estos hechos y poco a poco la justicia nos esta dando la razón, muchos docentes se aprovecharon de su rol y muchas estudiantes fueron victimas" dijo una de las lideres del consejo estudiantil de Bellas Artes.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley, por lo que el docente puede apelar la decisión judicial. Cabe recordar que desde hace tres años se han conocido mas de 70 denuncias contra profesores de esta institución.