Juez de familia en Cali fue herido a disparos: investigan ataque o intento de atraco

El juez segundo de familia de oralidad de Cali, Sebastián Evelio Mora Cuesta, fue herido a disparos en la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con su función judicial o si se trató de un intento de atraco.

El caso ha generado conmoción en la Rama Judicial del Valle del Cauca. A través de un comunicado, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali expresó su rechazo a este acto de violencia y envió un mensaje de respaldo al funcionario.

“Expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad al doctor Sebastián Evelio Mora Cuesta, extensivo a su esposa, hijos, madre, demás familiares y a su equipo de trabajo, tras los lamentables hechos ocurridos en la mañana de hoy”, indicó la presidenta de la Sala de Familia, Claudia Consuelo García Reyes.

El documento también condena los ataques contra servidores judiciales y pidió por la pronta recuperación del juez. “Reiteramos nuestro compañerismo en estos difíciles momentos y rogamos por su pronta recuperación”, añade el comunicado.



De acuerdo con versiones preliminares, las autoridades analizan dos hipótesis: un atentado relacionado con las decisiones que ha tomado en su rol de juez de familia o un intento de hurto.

El hecho es materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, mientras la Rama Judicial pide mayores garantías de seguridad para sus funcionarios en Cali y en todo el país.