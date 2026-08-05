Liberan al director de Los Bacanes del Sur y a músico de Rumba Kids secuestrados en Cauca

En las últimas horas fue confirmada la liberación de Milton Mesa, director de la agrupación Los Bacanes del Sur, y de Mekler Vega, integrante de la orquesta Rumba Kids, quienes permanecieron secuestrados durante tres días en el departamento del Cauca.

Según la información conocida, el secuestro ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando los dos artistas salían de un establecimiento comercial ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con el municipio de El Tambo. En ese momento, el vehículo en el que se movilizaban fue interceptado por hombres armados, quienes los obligaron a descender y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido, generando preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores.

La noticia de su liberación se conoció a través de un comunicado, en el que se confirmó que ambos recuperaron su libertad en el sector de Las Brisas, zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca. Asimismo, se informó que tanto Milton Mesa como Mekler Vega se encuentran en buen estado de salud, luego de permanecer varios días en poder de sus captores.

El caso generó un amplio rechazo en el sector artístico y cultural, que durante los últimos días pidió garantías para la vida e integridad de los dos músicos. Mientras tanto, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer qué grupo armado estaría detrás de este secuestro y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la liberación de los artistas.