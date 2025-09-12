En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Liberan a Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca

Liberan a Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca

El propio padre del joven compartió la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: “Gracias Dios, gracias, gracias a todos por sus oraciones y a la inmensa solidaridad. Samuel está libre”.

samuel lonono.jpg
Fue liberado Samuel Londoño Escobar, el joven de 17 años, hijo del gerente de la Industria de Licores del Cauca, secuestradado hace una semana en el municipio de Miranda.
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 05:19 a. m.

Con gran alivio y alegría, la comunidad de Miranda recibió la noticia de la liberación de Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo de Samuel Londoño Ortega, gerente de la Industria de Licores del Cauca. El joven había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre cuando se movilizaba en motocicleta por una calle del municipio.

Según testigos, varios sujetos armados interceptaron al menor de edad y lo obligaron a subir a una camioneta, que posteriormente fue hallada incinerada en la zona rural de Miranda. El caso generó consternación en la región, ya que Samuel es conocido por su liderazgo juvenil y su aspiración como candidato al Consejo de Juventudes, lo que motivó pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consejo Nacional Electoral, quienes solicitaron su liberación inmediata.

Este 12 de septiembre, tras diez días de incertidumbre, la familia confirmó su regreso. El propio padre del joven compartió la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: “Gracias Dios, gracias, gracias a todos por sus oraciones y a la inmensa solidaridad. Samuel está libre”.

La Alcaldía de Miranda, en cabeza del alcalde Walter Zúñiga Barona, emitió un comunicado oficial en el que celebró el desenlace: “Nos unimos al regocijo de su familia, a quien extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tener a Samuel de vuelta en casa. Aprovechamos para agradecer a Dios, a las organizaciones y a la comunidad que se movilizó y brindó su apoyo incondicional. Su solidaridad fortaleció a la familia y demostró la unidad de nuestro pueblo”, señaló el documento.

alcalde miranda.jpg

Aunque se desconoce quiénes fueron los responsables del secuestro y bajo qué condiciones se produjo la liberación, en el norte del Cauca hay presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas disidencias de las FARC, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.

El alcalde Zúñiga aprovechó para reiterar su llamado al cese de la violencia en el territorio: “Que este hecho sea un paso firme hacia la anhelada paz. Trabajemos juntos por un Miranda en paz, donde prevalezcan la seguridad y la convivencia”, subrayó.

