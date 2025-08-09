Publicidad

Líder social y promotor de turismo fue asesinado en la vía al mar, en un sector de Buenaventura

Líder social y promotor de turismo fue asesinado en la vía al mar, en un sector de Buenaventura

La víctima fue identificada como Brayan Saa, de 36 años; su cuerpo fue hallado con impactos por arma de fuego. Investigaciones del caso indican que disidencias de las Farc están detrás de los hechos.

Disidencias de las Farc estarían de posible asesinato de líder social.
Indepaz
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 09, 2025 08:14 a. m.

La víctima fue identificada como Brayan Saa de 36 años, un reconocido líder social y comunitario de la zona, quien durante toda su vida estuvo dedicado a realizar diferentes actividades comunitarias y en los últimos años se había convertido en uno de los promotores de turismo más destacado en Dagua, Valle.

Su cuerpo fue hallado en un sector conocido como la Pata en Buenaventura en la antigua vía al mar, en una zona de difícil acceso para las autoridades con múltiples impactos por arma de fuego, según las investigaciones sujetos armados lo obligaron salir de su casa para llevarlo a zona rural para luego asesinarlo.

"Hay un riesgo inminente que se ha venido concretando en diferentes casos como este el de Brayan Saa, estas disidencias se están tomando el territorio, están intimidando a la comunidad, y que ven como un peligro o enemigo los liderazgos que son genuinos, eso está ocurriendo en nuestra región y la verdad es que estamos en riesgo", dijo John Arley Murillo, líder Afro de la zona.

La víctima estuvo vinculada en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), y al consejo comunitario del corregimiento de El Danubio de Dagua. Su muerte se atribuye a las disidencias de las Farc.

"La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 036/23 que incluye al municipio de Dagua y advierte sobre riesgos de desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros. Están amenazas, afectan a líderes sociales, comunidades indígenas, afrodescendientes, docentes y jóvenes", dice un comunicado emitido por Indepaz.

En la zona hay presencia del frente Jaime Martínez y presencia de bandas delincuenciales, y con la muerte de este líder se suman 10 casos durante el último mes entre Valle y Cauca por parte de grupos ilegales que toman represalias por las comunidades.

